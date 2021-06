Royaume-Uni: de nouvelles accusations de racisme éclaboussent la reine Elizabeth II

Les conseillers de Sa Majesté ont interdit aux « immigrés de couleur et aux étrangers » d’occuper des postes administratifs au Palais au moins jusqu’à la fin des années 60. La Reine était-elle au courant de cette politique officielle de discrimination ?

Nouveau scandale à la Cour d’Angleterre ! D’après des documents officiels publiés mercredi par le quotidien The Guardian, les conseillers de Sa Majesté avaient interdit aux « immigrés de couleur et aux étrangers » d’occuper des postes administratifs au Palais au moins jusqu’à la fin des années 60. Les « coloured », selon l’expression consacrée à l’époque, avaient seulement le droit d’être employés aux fonctions de valets, chambrières ou jardiniers.

Plus grave d’après le Guardian, Buckingham Palace avait négocié une clause d’exemption – toujours en vigueur à ce jour — aux lois contre les discriminations raciales et sexuelles. Ces révélations d’un titre de gauche ouvertement républicain sont d’autant plus embarrassantes pour l’institution monarchique qu’elles sont fondées sur des documents officiels déposés aux archives nationales.