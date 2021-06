Une étude inédite pilotée par l’université de Maastricht et parue ces jours-ci dans The American Journal of Clinical Nutrition le démontre : les vers de farine contiennent autant d’acides aminés que les protéines de lait, considérées comme très complètes, régulièrement utilisées par les sportifs. Le 4 mai 2021 déjà, l’Union européenne acceptait l’intégration de scarabées dans l’alimentation humaine. Un pas de plus dans l’industrie agroalimentaire des insectes.