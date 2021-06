SC Charleroi: le défenseur chypriote Stelios Andreou premier renfort carolo?

Le Sporting de Charleroi veut réaliser le début de son mercato avant la reprise des entraînements le 12 juin prochain de sorte qu’Edward Still ait une bonne base de travail. Et en ce sens, alors que les prêts de Cédric Kipré et Ognjen Vranjes sont arrivés à leur terme tandis que Steeven Willems revient de blessure, le club sait qu’il doit recruter en défense. Et c’est d’autant plus vrai qu’il est très probable qu’Edward Still privilégie un système à trois défenseurs axiaux.

Le premier transfert entrant du Sporting lors du mercato à venir devrait d’ailleurs être un défenseur. Stelios Andreou (Olympiakos Nicosie) est en effet très proche de rejoindre le Sporting carolo. International chypriote A depuis mars dernier malgré son jeune âge (18 ans), le défenseur central jouit d’une belle réputation dans son pays et si les clubs parviennent à tomber d’accord – ce qui semble en bonne voie, d’après nos informations –, Stelios Andreou sera rapidement un joueur du matricule 22.