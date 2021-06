Le Sporting d’Anderlecht officialise le départ de Landry Dimata

Landry Dimata va définitivement poser ses valises du côté de l’Espanyol Barcelone. En effet, après avoir été promu en Ligue 1 avec le club, il était assuré de rester au club. Anderlecht avait inclus une clause de rachat automatique en cas de promotion.

Ce mercredi, les Mauves ont officiellement annoncé le départ de l’attaquant sur les réseaux sociaux :

« Les Mauve et Blanc lui souhaitent plein succès pour la suite de sa carrière. Prêté aux Barcelonais de Segunda División lors du mercato hivernal, Nany Dimata est transféré de manière définitive, après le titre et la récente promotion de la formation catalane. Notre direction avait inclus une clause d’achat dans le transfert si tel était le cas. Cette option est donc activée. Les Mauve et Blanc lui souhaitent plein succès pour la suite de son encore jeune carrière ».