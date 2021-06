Luxembourg : Vivalia au conseil d’Etat pour défendre son conseiller stratégique

Petit rappel. Vu les lourdes tensions qui exist(ai)ent entre les médecins de Vivalia, et plus spécialement le conseil médical des cliniques du Sud-Luxembourg, et le management de Vivalia, et plus spécifiquement son directeur général Yves Bernard, ce dernier avait l’an passé décidé de faire un pas de côté pour faciliter un retour du dialogue. Mais pas de côté ne voulait pas dire quitter l’institution.

C’est pour cela que le conseil d’administration de Vivalia avait validé la création d’un poste de conseiller stratégique et la nomination d’un nouveau directeur général de Vivalia. Un conseiller qui devrait fonctionner de façon indépendante, le tout avec des rémunérations revalorisées pour les deux postes, ce qui a fait bisquer pas mal d’élus locaux, actionnaires de Vivalia, pas d’accord avec cette vision des choses. Mais le conseil d’administration a validé le concept de nouvelle gouvernance, intégrant le poste de conseiller stratégique.