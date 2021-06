Le RFC Seraing a trouvé un successeur à Emilio Ferrera en la personne de Jordi Condom, il s’affaire à présent à la construction de son noyau en vue de la future saison.

Depuis les départs de Yann Godart (de retour de prêt au FC Metz) et d’Iebe Swers (en fin de contrat, il s’est lié pour 4 saisons à Malines), les Sérésiens ne disposent plus d’arrière droit spécifique. Cela ne devrait plus être le cas très longtemps. Ainsi, les dirigeants ont entamé des négociations avec Luis Pedro Cavanda.