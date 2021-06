Nishikori aime les jeux et les sets

Qu’un Japonais aime les jeux en cette période, c’est plutôt rare… Mais avec Kei Nishikori, on ne parle pas, ici, d’olympisme et de toute sa problématique d’organisation. Non, lui, les jeux, c’est en tennis que ça se passe, et il aime quand ils défilent pour emmener son adversaire jusqu’au 5e set où il est le roi de l’efficacité. Dans sa carrière, il est déjà allé 33 fois au bout du bout, et il a remporté cette fameuse 5e manche à 26 reprises. Personne ne fait mieux, niveau efficacité dans cette spécificité, sur le circuit actuellement ! « Tout le monde me parle de ce record et donc, oui, j’essaye toujours de l’améliorer » sourit-il. « Plus sérieusement, je pense que je parviens à mieux jouer ce set que les autres, car je me dis qu’il faut tout lâcher à ce moment. Je joue plus librement, je tente plus, je suis plus agressif et ça me réussit pas mal. »