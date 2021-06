Des (jeunes) architectes tirent la sonnette d’alarme

Ils sont encore jeunes et sont encore (toutefois moins qu’avant) passionnés par leur métier mais trop, c’est trop. Nathan Notéris, Daniel Faniel, Caroline Rentiers et Sylvia Sale sont tous les quatre architectes. Ils se sont réunis pour clamer haut et fort leur ras-le-bol par rapport à une situation devenue intenable. Une précision : ils disent s’exprimer au nom d’Archi-Tuyau, un groupe privé créé sur Facebook d’entraide entre architectes qui compte 534 membres. Moyenne d’âge : 35 ans. On y retrouve des architectes, principalement bruxellois, mais aussi des ingénieurs, des team-managers et autres professionnels liés au monde de la construction.