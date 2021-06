Aider la culture et le patrimoine

Entreprises et mécénat peuvent faire bon ménage. C’est même une pratique assez répandue selon Prométhéa, ASBL active dans ce domaine en Belgique francophone. Son prix intitulé « Bruocsella » mêle art, culture et patrimoine dans la capitale.

Soutenue par les entreprises membres – plus de 110 à ce jour – ainsi que par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Cocof (Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale), l’ASBL Prométhéa, qui a son siège à un jet de pierre de la gare du Midi, existe depuis plus de 35 ans.

Au fil des ans, elle a mis sur pied six collectifs d’entreprises mécènes. Parmi ceux-ci, on retrouve Bruocsella, le plus ancien, créé en 2003. Chaque année, il remet un prix destiné à récompenser des projets créatifs relatifs au patrimoine et à l’urbanisme en Région bruxelloise qui embellissent le cadre de vie des habitants de la capitale.