Un grand loft dans le quartier Dansaert

Ce spacieux loft de plus de 420 m2 est situé en plein cœur de Bruxelles, dans le quartier Dansaert. Il est particulier à plusieurs égards car il se situe dans une ancienne brasserie du 19e siècle et est composé d’un unique plateau ouvert. Celui-ci offre beaucoup de potentiel et pourra être aménagé selon les souhaits des acquéreurs. Il n’y a cependant pas besoin de prévoir de gros travaux, car l’ensemble du bâtiment a été rénové et le loft est déjà équipé de tous les raccordements. À vos projets !

