Le Marivaux se métamorphose en résidence étudiante

Depuis la fin de ses activités au début des années 90, le cinéma Marivaux a été laissé à son sort. Après une reconversion profonde, il deviendra une résidence de logements pour étudiants et jeunes professionnels.

Le défi est de taille. Le projet vise à rénover ce bâtiment situé dans le centre de Bruxelles dans un souci de respect patrimonial en maintenant les éléments classés (façade, hall d’entrée, volées d’escalier) tout en intégrant une nouvelle intervention contemporaine de quatre étages. Le rez-de-chaussée sera réservé à un espace communautaire public. Les logements étudiants seront situés entre le 1er et le 5e étage, les 6e et 7e étages seront quant à eux réservés aux jeunes professionnels qui disposeront de logements plus spacieux. Au total, l’immeuble proposera 135 logements, une salle d’étude, une salle de détente dont la décoration intérieure reprend la thématique cinéma, une salle de sport ainsi que des services comme une buanderie, une conciergerie ou encore des salles de réunion.