We Invest change de vitesse

Le réseau immobilier We Invest réalise une importante levée de fonds. Quelque 4,5 millions d’euros seront injectés dans des produits technologiques et le développement de son réseau à Bruxelles et en Wallonie.

Basée sur un modèle disruptif reposant sur l’innovation et la technologie, la scale-up We Invest créée en 2014 et spécialisée dans l’immobilier résidentiel a connu une évolution fulgurante. « We Invest n’est pas qu’un simple franchiseur immobilier, c’est un levier “Tech” qui travaille pour digitaliser et faciliter la transaction immobilière résidentielle », rappelle Raphaël Mathieu, CEO.

Après avoir lancé son modèle de franchises il y a un an, l’enseigne possède déjà 12 agences en Belgique. Malgré la crise du covid, elle a réussi à consolider son modèle et a enregistré une croissance de 95 % du chiffre d’affaires de son réseau en 2020. En mars 2021, elle a dépassé la barre de 100 collaborateurs, un record.