Qualité de l’air: le Manhattan se distingue

Le Manhattan est le premier bâtiment d’Europe continentale à obtenir une certification AirScore, et plus spécifiquement la certification « AirScore Platinium », le plus haut niveau d’accréditation possible en matière de qualité de l’air intérieur, un domaine dont on parle beaucoup ces jours-ci (et ça risque de durer…). Grâce à cette certification, le Manhattan fixe de nouveaux standards. Cette qualification a été attribuée par AirRated, la référence mondiale en matière de qualité de l’air intérieur dans le secteur de la construction. La certification AirScore Platinium représente une réussite exceptionnelle. Au Royaume-Uni, en effet, seuls 5 % des bâtiments la reçoivent. Situé place Rogier, en plein centre de Bruxelles, le Manhattan est un complexe de bureaux offrant des services complets. Propriété d’Icon Real Estate, il a été récemment rénové et conçu selon une approche qui place le bien-être et la sécurité de ses occupants au premier plan.