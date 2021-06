Quartier européen: Immobel vend le Commerce 46

Immobel a vendu l’immeuble Commerce 46 à Allianz Real Estate. Situé dans le quartier européen, à l’angle de la rue Belliard et de la rue du Commerce, à Bruxelles, l’immeuble sera certifié BREEAM Outstanding et neutre en CO2. Immobel était propriétaire de ce bâtiment depuis décembre 2018. Le nouvel immeuble de bureaux sera livré dans le courant du troisième trimestre 2022. Il comptera 12 étages. Immobel avait conclu en avril 2020 un bail de 9 ans avec ING. Parmi les énergies renouvelables qui seront utilisées, on notera la géothermie et les panneaux solaires. Agencements flexibles, volumes spacieux et lumineux et zones végétalisées sont également annoncés.