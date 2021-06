Nathanaël et Elisha Karmitz, une autre idée du cinéma

Comment enrichir l’expérience cinéma ? Depuis qu’ils ont repris la direction de MK2, société de production, de distribution et d’exploitation de salles de cinéma art et essai fondée par leur père Marin Karmitz en 1974, Nathanaël et Elisha Karmitz, 42 et 36 ans, bouillonnent d’idées pour prolonger l’idée initiale de leur père, soit offrir une autre idée du cinéma dans un monde en mutation rapide. Ambitieux, bien dans leur époque, ils veulent repenser l’avant et l’après-séance, créer des expériences de vie autour du cinéma.