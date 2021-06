Laurent Gounelle au «Soir»: «La réponse à nombre de questions se trouve en nous»

Entretien

Dans le roman de Laurent GounelleIntuitio, un mot latin qui signifie « l’image réfléchie par un miroir », on suit le jeune écrivain Timothy Fisher. Alors qu’il prépare son interview à la télévision pour l’émission d’Oprah Winfrey, deux agents du FBI sonnent à sa porte et lui demandent son aide pour retrouver l’homme le plus recherché du pays. D’abord très sceptique quant à son utilité, il finit quand même par accepter et est formé au Remote Viewing, une science qui utilise l’intuition pour décrire une cible.