«Etre un homme»: la belle découverte de Nicole Krauss nouvelliste

Le recueil de nouvelles de Nicole Krauss porte un titre affirmatif : Etre un homme. En fait, il sous-entend, comme c’est le rôle de toute vraie littérature, plutôt une question : qu’est-ce qu’être un homme ? Et induit une sous-question : qu’est-ce qu’être une femme ? Est-ce affaire de côtes, ainsi qu’il en fut chez Adam et Eve ? Le dernier texte, intitulé précisément « Etre un homme », y fait penser. La narratrice constate qu’elle possède en commun avec son amant – elle l’appelle le Boxeur allemand – une côte flottante cassée : « Les côtes, lui semblait-il, remontaient aux origines et essayaient de dire quelque chose, au milieu de leur confusion générationnelle, sur ce que signifiait être un homme et ce que signifiait être une femme, de dire si ces deux concepts pouvaient être considérés comme égaux, ou différents mais égaux, ou ni l’un ni l’autre. » Mais, comme on le constate, si c’est une réponse, elle est du genre flou.