Panne des numéros d’urgence en France: Orange «présente ses plus vives excuses»

Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, convoqué au ministère de l’Intérieur jeudi matin pour donner des éclaircissements au gouvernement sur la panne qui a perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant plusieurs heures mercredi soir, a présenté « ses plus vives excuses » aux personnes touchées, jeudi sur son compte Twitter.

« J’ai rencontré ce matin @GDarmanin et @cedric_o afin de faire le point sur l’incident affectant les appels vers les nums d’urgence. La situation est maintenant stabilisée. Le Groupe @orange présente ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés ces dernières heures », a-t-il écrit, après sa réunion avec les ministres de l’Intérieur et du Numérique Gérald Darmanin et Cédric O.