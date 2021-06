Auteur, autrice, qui es-tu? Une étude inédite vient d’être lancée

Qui sont les auteurs et autrices de Belgique francophone ? Quelles conditions de travail, quels soutiens, quels revenus, leur nature, quelles attentes ? On n’en sait rien. Aucune étude n’avait jamais été menée à ce sujet. A mettre à l’imparfait : une étude ambitieuse vient d’être lancée pour objectiver les conditions de travail des écrivain·e·s de Belgique francophone et leurs fragilités structurelles. Surtout avec cette pandémie qui les a particulièrement touché·e·s. Bela, l’ASBL qui œuvre pour la promotion des auteurs et autrices, pilote cette étude pour le Service général des Lettres et du Livre. Vous êtes auteur ou autrice ? Vous avez jusqu’au 27 juin pour répondre au questionnaire.