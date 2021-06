Jan De Nul relie électriquement la Crête et la Grèce

Désormais reliée à la Grèce continentale, la Crête devrait disposer d'un apport électrique plus fiable, moins cher et plus respectueux de l'environnement.

Dans le cadre de ce projet mené pour le compte du gestionnaire de réseau ADMIE, Jan De Nul a installé ce câble de 135 kilomètres "sur un fond marin très compliqué". En raison de la proximité des travaux avec la "Tranchée hellénique", le fond marin situé entre l'île et le continent est très accidenté et constitué de falaises abruptes. Jan De Nul a donc installé plusieurs matériels de protection afin de protéger le câble et garantir sa stabilité et sa durée de vie.