Allemagne: la croissance pourrait atteindre jusqu'à 4% en 2021

L'Allemagne pourrait enregistrer jusqu'à 4% de croissance cette année, a indiqué jeudi le ministre de l'Économie Peter Altmaier, plus optimiste que lors des dernières prévisions du gouvernement alors que le pays "laisse derrière" lui "le plus dur" de la crise liée au Covid-19.

"L'Allemagne a mieux résisté à la récession que beaucoup le prédisaient, la croissance a moins chuté que dans beaucoup de pays, la reprise a démarré plus tôt", s'est félicité le ministre devant la presse.

Berlin avait relevé fin avril ses prévisions de croissance pour cette année, indiquant tabler sur une hausse du PIB de 3,5%.

M. Altmaier s'est montré jeudi encore plus optimiste: "je tiens même pour possible que la croissance se situe quelque part entre 3,5 et 4% parce que les données actuelles sont plus favorables que celles des projections de début d'année", a-t-il indiqué.

La première économie de la zone euro a connu, comme la plupart des pays de l'UE, une récession quasi historique en raison de l'impact de la pandémie.

Le PIB a plongé de 4,9% en 2020, le plus fort recul depuis le pic de la crise financière en 2009. Pour autant, cette chute a été moins importante que chez ses partenaires européens.