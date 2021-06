Les fleurs de courgette, la délicatesse des beaux jours

Elles sont aussi délicates que recherchées, en particulier par les Italiens et les Niçois qui leur accordent une place de choix dans leur gastronomie : les fleurs de courgette. Au jardin, les plants se parent de ces fleurs jaune orangé au printemps jusqu’à la fin de l’été. Au restaurant Racines, situé à Ixelles, cette floraison lance la saison de la fleur de courgette dans l’assiette. « Nous avons repiqué nos plants de courgettes il y a cinq semaines, et les premières fleurs font déjà leur apparition. D’ici deux semaines, elles seront prêtes à être cueillies et dégustées. La fleur de courgette, c’est une valeur sûre de la cuisine italienne à cette saison », confie Francesco Cury, l’un des deux cogérants de l’établissement.