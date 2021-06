La chronique «Enjeux» – Amérique latine: Silence, on tue

Depuis fin avril, les manifestations violentes se succèdent en Colombie et leur visibilité médiatique est renforcée par la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos spectaculaires et dramatiques. Etats-Unis, Union européenne, ONU : les appels à la retenue et au dialogue se multiplient. Inquiètes de leur image internationale, les autorités colombiennes tentent fébrilement de reprendre le contrôle du récit médiatique, en dénonçant « l’infiltration de criminels et de guérilleros parmi les manifestants ». Le ministre de la Justice a même évoqué « une conspiration internationale pour discréditer la Colombie ».