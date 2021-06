Carte blanche: vers une hiérarchie entre Etat fédéral et entités fédérées?

Alors, pour faire face aux situations d’urgence, pour avancer sur les dossiers minés par les lenteurs et carences de la coopération entre entités ou pour garantir une forme d’« unité de commandement », certains plaident pour la reconnaissance de compétences fédérales d’harmonisation, de substitution ou de coordination. Par exemple, il a été proposé d’inscrire dans notre Constitution un pouvoir fédéral de coordination de la politique climatique pour remédier aux graves lacunes de la gouvernance climatique en Belgique (la proposition a finalement été rejetée). D’autres suggèrent d’attribuer des compétences concurrentes à l’Etat fédéral lui permettant de supplanter les compétences des collectivités fédérées dans certaines situations d’urgence, de non-respect des obligations européennes, pour éviter les confusions, les retards et les blocages.

Quel rôle pour l’Etat fédéral ?

Cette idée d’introduire des compétences concurrentes dans le fédéralisme belge, de plus en plus fréquemment énoncée, doit être analysée attentivement. On ne pourrait sérieusement contester les constats sur lesquels elle repose : l’inadéquation d’une application orthodoxe des principes de répartition des compétences aux situations de crise, les graves carences dans la coopération et la coordination sur certaines questions transversales. Néanmoins, on peut se demander si cette idée est forcément la meilleure voie pour répondre à ces défis. Est-ce vraiment toujours la panacée de confier à l’Etat fédéral la compétence de coordonner les politiques régionales, d’émettre des objectifs politiques contraignants ou d’annuler les décrets des entités fédérées ? Sur le plan des principes juridiques, la portée de telles compétences concurrentes peut être incertaine dans un système fédéral organisé à partir du principe d’exclusivité des compétences. On peut en outre s’interroger sur l’effectivité de ces propositions. L’Etat fédéral est-il encore en mesure d’imposer des décisions aux entités fédérées, alors qu’il ne dispose pas – plus – de l’expertise, des moyens et de l’administration pour le faire ? Le gouvernement fédéral, dont le fonctionnement a été caractérisé ces dernières années par des périodes de stagnation et de blocage, arrivera-t-il seulement à décider ?

Un besoin de créativité

On le voit, à elle seule, la reconnaissance d’une primauté à l’Etat fédéral ne fera pas disparaître, d’un coup de baguette magique, les problèmes qui affectent le fédéralisme belge. Il faudra se montrer créatif et nuancé, à l’image de la section de législation du Conseil d’Etat, qui, dans son avis sur la loi pandémie, a reconstruit l’approche de la répartition des compétences en temps de crise, et dégage une série de pistes intéressantes. L’expérience de la pandémie de covid et l’enjeu de la gouvernance climatique soulignent avec acuité la nécessité de poursuivre ce débat désormais ouvert sur la gestion des situations d’urgence et la prise en charge des questions transversales dans le fédéralisme belge.