L’UMons et l’UNamur reçoivent 4,5 millions pour engager des chercheurs

Dans les cinq prochaines années, 30 postdoctorants seront embauchés pour une durée de deux ans. L’accent sera mis sur la mobilité internationale et l’interdisciplinarité. Les deux plus petites universités wallonnes espèrent ainsi accroître leur attractivité.

Engager 30 postdoctorants dans les cinq prochaines années et promouvoir la mobilité internationale : tels sont les objectifs du projet « Connect With Wallonia – Come 2 Wallonia. » Les universités de Mons et de Namur ont déposé conjointement ce projet auprès de la Commission européenne dans le cadre du fond d’actions de coopération scientifique internationale Marie Sklodowska-Curie. Fort d’un accueil favorable, le projet coordonné par l’UMons va bénéficier d’un financement à hauteur de 4,5 millions d’euros.