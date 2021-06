Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais renvoyé devant les assises pour «meurtre»

Les juges d’instruction en charge de l’affaire Maëlys ont ordonné mardi le renvoi de Nordahl Lelandais, condamné en mai à Chambéry à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Arthur Noyer, devant les assises de l’Isère pour le « meurtre » de la fillette, a indiqué jeudi le parquet de Grenoble.

Les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet de Grenoble et renvoyé l’ancien militaire devant la cour d’assises pour « le crime de meurtre de Maëlys De Araujo, précédé de l’enlèvement et de la séquestration de l’enfant mineure de 15 ans », a précisé le procureur adjoint Boris Duffau. Nordhal Lelandais est également renvoyé pour « les délits d’agressions sexuelles sur deux cousines de l’intéressé, mineures de 15 ans, et pour détention et enregistrement d’images pédo-pornographiques ».