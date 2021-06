Ken Loach: «Je ne sais pas si je pourrai faire un autre film»

entretien

Je ne me sens pas du tout vaincu. Et je ne considère pas non plus la classe sociale que j’ai toujours défendue comme vaincue. Tout simplement parce que je crois qu’un jour, nous gagnerons. Pour survivre, le capitalisme doit augmenter de plus en plus ses doses d’exploitation, ce qui le conduira à sa perte. » A 85 ans – il les fêtera le 17 juin –, Ken Loach n’a toujours pas baissé les bras. « Je n’attache pas d’importance aux anniversaires. Cette fois-ci, je me permettrai simplement un verre de vin rouge en plus », déclare le réalisateur depuis sa maison de Bath, dans le sud de l’Angleterre.