Bruxelles: décision le 2 août dans un dossier concernant une course-poursuite mortelle

Le parquet de Bruxelles a demandé le non-lieu pour les policiers, jeudi, devant la chambre du conseil de Bruxelles, concernant l’affaire « Ouassim et Sabrina ». Ces deux jeunes sont décédés dans un accident de la circulation en mai 2017, alors qu’ils circulaient à moto sur l’avenue Louise à Bruxelles et que la police les avait pris en chasse. L’avocate des familles des victimes, Me Joke Callewaert, a quant à elle demandé que les policiers soient renvoyés en correctionnelle. L’ordonnance de la chambre du conseil sera rendue le 2 août prochain.

« La juge a écouté les familles », a indiqué Me Callewaert. « De son côté, la procureure n’a pas répondu à leurs arguments. Elle estime que le seul responsable de la mort de Sabrina et Ouassim est Ouassim, et que les policiers n’ont fait aucune erreur », a-t-elle ajouté.