Deux ans plus tard, Remco Evenepoel retrouve la compétition en Belgique

Il n’a plus pédalé, dossard sur un maillot, en Belgique depuis le championnat national, le 30 juin 2019. Du coup, fort logiquement, le retrouver au départ du Tour des onze villes, ce dimanche à Bruges via plusieurs secteurs pavés, tient de l’événement. Onze jours après son abandon au Tour d’Italie, le Belge va retrouver l’émulation de la compétition sur les routes flamandes face à, notamment, Tim Merlier ou Philippe Gilbert. Il pourrait même, par la suite, disputer le Tour de Belgique (9 au 13 juin avec, le samedi, l’étape-reine comprenant le Mur de Huy), dont il reste le dernier lauréat. Le championnat de Belgique, version contre-la-montre et sur route (à Ingelmunster et Waregem, respectivement les 16 et 20 juin), devrait également colorer son programme de compétitions.