Ash Barty quitte Roland-Garros: «C’est un crève-cœur»

On l’avait pressenti depuis son premier tour, remporté sur une hanche, et en trois sets contre l’Américaine Pera, Ash Barty, la nº1 mondiale et tenante du titre 2019, était en danger. Ce jeudi, lorsqu’elle quitta le Chatrier à 1-6, en faveur de la Polonaise Magda Linette (45e), l’alerte rouge était déclenchée. Quatre jeux plus tard (2-2), c’était l’abandon pour une des grandes favorites de cette édition !

Le tournoi de Roland-Garros n’est vieux que de cinq jours et il a déjà perdu ses deux premières têtes de série après le camouflet de l’affaire Osaka. Pire, le 3e tour n’est pas encore commencé que ce sont au total déjà neuf anciennes lauréates en Grand Chelem qui ont pris la Porte d’Auteuil, en sortie (ajoutez aux nº1 et nº2, Andreescu, Kvitova, Muguruza, Kerber, Ostapenko, V. Williams et Kuznetsova) !

Ne cherchez plus la vraie favorite de ce tournoi : Iga Swiatek, la tenante du titre 2020, et étonnante de calme, sous la pression, à seulement 20 ans.