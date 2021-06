6 amicaux, des renforts…: Seraing lance sa saison

Le club du Pairay est dans la dernière ligne droite avant la reprise des entraînements. Si la direction met tout en œuvre pour améliorer l’effectif, l’agenda de la reprise est établi tandis que les rôles au sein du staff ont été définis. Tour d’horizon des différents dossiers.

Staff. Manel Exposito a donc suivi Jordi Condom et a posé ses valises rue de la Boverie en provenance d’Eupen lui aussi. L’adjoint intègre le staff en qualité, notamment, d’analyste vidéo, poste jusqu’ici occupé par Hicham El Alaoui, parti à Gand. Marc Grosjean demeure, lui, à son poste d’entraîneur-adjoint. « Je ne sais pas bien si on doit nous qualifier, Manel et moi, de T2 ou T3, peu importe, nous formons un staff », explique l’intéressé. Mais sa fonction au club ne se limitera pas à cet aspect. « Nous allons mettre une nouvelle structure de travail autour des U18 et U21 et j’en assumerai la coordination. Nous devions déjà le faire la saison dernière, mais la Covid-19 nous en a empêchés. »