Les syndicats de l'aéroport de Charleroi ont déposé un préavis d'action et de grève qui prend cours ce jeudi, ont indiqué la CNE et le Setca dans un communiqué. Le front commun demande que soient supprimés des avenants aux contrats des travailleurs.

Des clauses de flexibilité avaient été mises en place au plus fort de la crise du coronavirus, qui avait cloué au sol des milliers d'avions. Mais l'activité reprend à présent, et les travailleurs de l'aéroport de Charleroi ne veulent plus être pénalisés, selon le communiqué.

Le préavis vaut pour une durée indéterminée. Les syndicats attendent une réponse "rapide" de la direction face au personnel qui est "exaspéré", selon les mots d'Yves Lambot, secrétaire permanent du syndicat chrétien.