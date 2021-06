Port du voile: De Croo défend la désignation d’Ihsane Haouach, pas le MR

Ihsane Haouach a été désignée en tant que commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a défendu jeudi devant la Chambre la désignation d’Ihsane Haouach en tant que commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le MR a dénoncé avec vigueur le choix fait par la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo). Mme Haouach porte le foulard islamique. Ce faisant, pour les libéraux francophones, elle ne respecte pas la neutralité que l’on doit attendre d’un représentant du gouvernement. Une décision non concertée, ont-ils déploré. Et, mercredi, le député Denis Ducarme a annoncé qu’il ne s’estimait plus lié par la solidarité de majorité à l’égard de Mme Schlitz.