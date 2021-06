Standard: Sylvestre, Tapsoba et Pavlovic ont été proposés à Seraing

On le sait, l’effectif du Standard s’apprête à subir d’importants remaniements. Pour répondre aux desiderata émis par Mbaye Leye, en termes de profils et de mentalité, mais aussi pour renflouer des caisses qui ont urgemment besoin d’argent frais.

Si Duje Cop et Laurent Jans (qui s’est déjà recasé au Sparta Rotterdam) n’ont pas été prolongés, si le quatrième gardien Louis Fortin a trouvé refuge à La Gantoise et si Jean-François Gillet a mis un terme à sa carrière active et s’apprête à intégrer le staff pro en qualité d’entraîneur des gardiens, le dégraissage est loin d’être terminé à Sclessin. Où on mise surtout sur les transferts de Michel-Ange Balikwisha, poussé dans les bras du FC Bruges, avec qui un accord a été trouvé sur base d’une indemnité fixée à 5 millions, et Selim Amallah, l’un des joueurs les plus « bankable » du noyau, pour faire rentrer quelques millions d’euros.

Lestienne, Bastien, Carcela et Dussenne pas retenus

La direction principautaire espère aussi trouver des solutions pour Maxime Lestienne, Samuel Bastien, Mehdi Carcela et Noë Dussenne, qui ne seront pas retenus.