Twitter lance des abonnements payants dans deux pays pour commencer

"Avec cette phase initiale, nous espérons acquérir une meilleure compréhension de ce qui peut rendre votre expérience sur Twitter plus personnalisée, plus animée et, en général, plus +au taquet+", a indiqué la plateforme dans un communiqué.

Pour environ 2,5 euros par mois, les abonnés auront accès à des signets pour ranger leurs tweets préférés dans des catégories, un mode "lecture" plus confortable, et surtout un bouton "annuler", pour visualiser leur tweet avant l'envoi définitif et éventuellement le modifier.

Cette option est réclamée de longue date par les utilisateurs du réseau, frustrés de voir leurs fautes d'orthographe ou approximations figées dans le marbre numérique à jamais.

"Nous entendons souvent, vraiment très souvent, que nous ne construisons pas toujours des fonctionnalités qui répondent aux besoins des usagers. Eh bien cela va changer", lance Twitter.

La société basée à San Francisco prévoit d'ajouter d'autres avantages pour les abonnés, mais elle a précisé que le Twitter gratuit ne disparaissait pas, "et ne disparaîtra jamais".