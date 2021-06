Les aidants proches vont se ressourcer à la Casa Clara

Les nuits blanches s’enchaînent. Mon fils se plaint de douleurs aux dents. C’est compliqué pour moi de l’aider. Il n’a que douze ans, mais il est déjà costaud comme un homme. Porteur d’un lourd handicap, il est totalement dépendant de moi, de son frère ou de sa sœur. Il faut le porter, changer sa couche, le laver, l’habiller, lui donner à manger. Heureusement, même si j’ai dû faire une grève de la faim pour y arriver, il va dans une école où il se sent bien. Ce sont alors les seuls moments où je peux souffler. Et cet endroit, c’est un lieu où je peux lâcher prise, discuter avec des parents qui vivent les mêmes problématiques que moi, même si nos enfants ont des handicaps différents, et me relaxer par un massage. J’en ai vraiment besoin, même si avec le covid, on ne peut plus venir chaque fois qu’on le souhaite. Je me sens ici comme chez moi. »