« Sorry we’re closed…but we’re back »

La pandémie fait mal. Certains ne s’en relèveront jamais, c’est une évidence. Bien loin de ces tristes constatations, Sébastien Janssen a profité de cette interruption pour revenir en force dans de toutes nouvelles installations. « Comme un ordinateur, on a tout réinitialisé », explique le propriétaire de la galerie. « On a changé de lieu, on a un nouveau site, une nouvelle identité graphique. On repart de zéro. »

Après une ouverture réussie samedi dernier, le sourire de Sébastien Janssen laisse deviner un optimisme à la hauteur de ses ambitions. « On a commencé tout petit. Aujourd’hui, ce magnifique 400 mètres carrés nous permet de mettre en valeur le travail de nos artistes. Cet outil m’inspire de nombreux projets pour les dix ans à venir. »