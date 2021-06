Art Brussels: le monde à portée de main

Cette fois, il n’est plus question de visites virtuelles. Avec Art Brussels Week, on revient à l’humain, à la rencontre physique. Et puisqu’on ne peut pas encore se retrouver dans les vastes espaces de Tours et Taxis, cette édition se déroule dans plusieurs dizaines de galeries d’art à travers divers quartiers de la capitale (mais aussi à Knokke, Paris ou encore Anvers).

Ce jeudi, pour démarrer, on se dirige vers le quartier du Sablon. Dès onze heures, celui-ci voyait ses plus belles maisons ouvrir leurs portes pour ravir les amateurs d’art. Directeurs, propriétaires et même artistes étaient sur le pont en prévision d’un week-end qui s’annonce riche en découvertes.