Philippe Albert voit grand pour Romelu Lukaku avant l’Euro: «Il peut battre le record de Platini»

Philippe, quels sont vos premiers souvenirs de l’Euro ?

Un peu 1976, avec le fameux Panenka, mais surtout 1980. J’avais 13 ans et les Diables de Guy Thys avaient signé un véritable miracle en sortant du groupe de la mort, avec l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, avant de perdre la finale contre la RFA. On regardait tous les matches avec mes parents et mes frères et je vois encore le but décisif de Hrubesch, avec Millecamps qui n’est pas au marquage et Pfaff qui rate sa sortie !

Vous vous disiez qu’un jour, vous y seriez ?

À l’époque, alors que j’étais scolaire à Bouillon, mon seul rêve était de jouer en P1 avec l’équipe première !