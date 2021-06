Roberto Martinez, sélectionneur et tacticien

Roberto Martinez était venu en Belgique pour deux ans, pour découvrir un poste de sélectionneur dans lequel il ne se voyait pas forcément. Cinq ans plus tard, le Catalan en kilt et désormais avec l’accent belge – bien qu’il ne parle toujours pas le français et le néerlandais – est toujours bien là. Et si l’on en croit les lignes de son contrat résigné en mai 2020, sera encore bien présent en décembre 2022 pour le Mondial qatari.

A priori, puisqu’il devient difficile de savoir si Roberto Martinez profitera d’un Euro réussi pour donner un nouvel élan à sa carrière ou s’il voudra perpétuer son travail de développement des talents chez nous, quelles que soient les performances des Diables cet été. Ce qui est sûr, c’est que l’ex-coach de Wigan et d’Everton est aujourd’hui courtisé par les plus grands clubs qui succombent à la première ligne de son C.V. : « entraîneur de l’équipe numéro 1 au classement FIFA » et ce depuis désormais presque trois ans !