Les Diables rouges, le fil rouge de notre dispositif «Euro 2020»

Découvrez ici les détails de notre couverture du tournoi sur nos différentes plateformes (journal papier, sites et application). De l’information, de l’expertise et de l’interaction constituent les éléments clés de notre dispositif.

Événement particulier, traitement particulier. De ce lundi 7 juin et jusqu’au 11 juillet, date de la finale de l’Euro 2020 (nom officiel de la compétition même si celle-ci se déroule finalement en 2021 en raison du Covid-19), nous vous proposons chaque jour un cachier spécial dans votre journal et tous les articles seront disponibles via nos plateformes numériques.

La part belle de votre journal sera évidemment consacrée aux Diables rouges. Nos envoyés spéciaux (Frédéric Larsimont, Jonas Bernard et Guillaume Raedts), au cœur de la vie des Diables rouges, décortiqueront l’actualité de notre équipe nationale. Tous les jours, ce sont divers dossiers, analyses, portraits, statistiques, humeurs, entretiens… qui alimenteront le menu quotidien.