Formule 1: Nikita Mazepin, le pilote le plus détesté du paddock

Sur une Haas sponsorisée par son père milliardaire, Nikita Mazepin multiplie les erreurs de pilotage et les comportements scabreux. Pourtant, le roi du tête-à-queue devrait rester un bon moment en Formule 1.

Ce qui est formidable avec Nikita Mazepin (22 ans), c’est qu’il réunit, à lui seul, les clichés que véhiculent certains de ses compatriotes. Il n’avait pas encore mis un pied en F1 qu’on lui prêtait un comportement violent. En F3, il fut suspendu pendant une course pour avoir frappé un concurrent. En F2, ses trajectoires étaient souvent très créatives au point d’être considéré comme un danger pour ses rivaux.

À quelques semaines de l’ouverture du championnat de la catégorie-reine, le blondinet, aussi avenant qu’un char T-14 dans la plaine syrienne, s’est distingué par des propos homophobes, racistes et sexistes sur les réseaux sociaux. Plus fort : il a diffusé une vidéo où on le voit peloter une jeune femme qui, manifestement, n’était pas consentante. Devant le tollé créé par cette diffusion, il s’est ravisé sans présenter, bien sûr, des excuses à la demoiselle.