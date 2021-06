Elise Mertens: l’assurance 3e tour en Grand Chelem

Il n’en reste qu’une (Belge), mais c’est la plus brave ! Sans jouer son meilleur tennis contre la Kazakhe Diyas (98e mondiale), Elise Mertens s’est qualifiée, au courage et en trois sets, pour le 3e tour de ce Roland-Garros, et ce, pour la 5e fois d’affilée. Une régularité impressionnante en Grand Chelem puisqu’elle reste sur 14 seizièmes d’affilée ! La dernière fois qu’elle avait chuté avant, c’était à l’US Open 2017. Une belle assurance…