SC Charleroi: après huit saisons ensemble, Cristophe Diandy et les Zèbres se séparent

Après Penneteau, c’est un autre ancien du Sporting de Charleroi qui quitte le club. Cristophe Diandy (30 ans), dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain, ne portera plus la vareuse zébrée.

Fin de l’histoire pour Cristophe Diandy et les Zèbres. @Belga

Alors que son bail précédent prenait fin le 30 juin 2020, le club carolo avait décidé de prolonger l’aventure avec son médian sénégalais pour une saison supplémentaire, alors que celui-ci soignait pourtant une longue blessure. Il s’était en effet occasionné une rupture des ligaments croisés du genou couplée à une rupture du ligament externe le 3 novembre 2019 à Malines, lesquelles avaient nécessité deux opérations et privé le joueur de toute compétition pendant près d’un an et demi (524 jours pour être précis), alors qu’il avait subi diverses rechutes.