Les petits « V » comme victoire commencent à s’aligner sur la longue check-list des responsables de la campagne de vaccination en Belgique. Un nouvel objectif fixé par le gouvernement pour déconfiner le 9 juin vient d’ailleurs d’être franchi puisque 80 % des Belges souffrants de comorbidités sont vaccinés. Ce pourcentage était aussi réclamé pour les 65 ans et plus. On a dépassé les 90 %.