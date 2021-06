Lors d’une rencontre où l’envie et la détermination ont été les éléments clés, ce sont finalement les Côtiers qui ont pris le dessus. Les Renards ne manquaient pourtant pas de fraîcheur et de grinta pour contrecarrer les plans de l’aramada ostendaise. Cette rencontre de play-offs s’est jouée sur des détails et pouvait tout aussi bien basculer en faveur des Montois.