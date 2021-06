Donald Trump, fauve blessé et acculé

Mettons-nous à la place de Donald Trump pour quelques instants. Que penser lorsque, moins de six mois après votre départ de la Maison-Blanche, les mauvaises nouvelles s’accumulent ? Comment lutter contre cette sensation désagréable de disparaître inexorablement des écrans radars lorsque l’on a été le dirigeant le plus craint du monde ? Le bannissement de Facebook et de Twitter, en janvier, lui avait soufflé le vent des voiles. Le fiasco de son blog, après un tout petit mois d’existence, lui a coupé les ailes.

Le vent du boulet, désormais, a pour origine New York : deux procureurs mettent la dernière main à un accablant dossier criminel à charge contre l’ex-patron de la Trump Organization. Un grand jury spécial vient d’être convoqué, laissant augurer une accélération des événements imminente.