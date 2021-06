Diables rouges: Yannick Carrasco poursuit sur sa lancée

En l’absence de plusieurs tauliers du onze noir-jaune-rouge, l’occasion était belle pour Yannick Carrasco et Jérémy Doku de briller, de marquer des points aux yeux de Roberto Martinez à quelques jours de l’Euro. Bref, de poursuivre sur la lancée de leur convaincante fin de saison respective avec l’Atlético Madrid et le Stade Rennais. Face à une défense hellénique resserrée et athlétique, les deux ailiers ont malgré tout réussi à créer des décalages. De quoi rassurer quelque peu le sélectionneur catalan, qui n’est évidemment pas à l’abri d’une nouvelle rechute d’Eden Hazard, lequel n’ayant guère été épargné par les pépins physiques depuis 18 mois. « Je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné, mais c’est toujours compliqué de se retrouver après pas mal de mois », avouait Carrasco. « Avant l’Euro, nous devons reprendre le rythme d’un match et se remettre en jambes. J’en ai profité pour produire des efforts, histoire de faire monter le cardio pour mieux aborder le deuxième match amical. »