Dendoncker en sénateur, Praet en infiltreur

Dans un entrejeu décimé par les blessures de Witsel et De Bruyne, Leander Dendoncker et Dennis Praet ont eu l’occasion de montrer leur utilité face à la Grèce à l’occasion du premier match de préparation en vue de l’Euro.

En presque cinq années de mandat, Roberto Martinez avait déjà essayé de nombreuses paires au cœur de son entrejeu noir-jaune-rouge. Face à la Grèce, le Catalan a innové avec un duo Dendoncker-Praet, deux joueurs formés à Neerpede à des intervalles différents. Deux éléments qui ne s’étaient retrouvés ensemble avec le maillot des Diables rouges que durant 52 minutes avant la visite hellène de jeudi soir. Et encore. Si l’un était dans l’entrejeu, l’autre était soit en défense, soit à un poste de numéro dix. On a donc eu droit à une première cohabitation dans un secteur où les questions sont nombreuses en raison des incertitudes entourant toujours les cas de Witsel et de De Bruyne et d’un Euro qui commencera sans ces deux tauliers de la sélection.