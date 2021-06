Un Comité de concertation axé principalement sur les voyages, mais avec plusieurs enjeux

On précise d’emblée rue de la Loi : « Bien sûr, chacun peut venir avec des demandes, et elles feront alors l’objet de discussions en toute hypothèse, mais enfin, pour l’essentiel, et pour ce qui concerne l’édition de ce vendredi, le Comité de concertation est voué, d’une part, à confirmer les mesures décidées le 11 mai dans l’horeca, la culture, en termes d’ouvertures, de protocoles, et, de l’autre, c’est l’essentiel, à se concentrer sur la question des voyages cet été »… Le programme est ainsi balisé.